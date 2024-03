Doações de sangue: Anvisa recomenda intervalo de 30 dias para quem teve dengue ou tomou vacina

Em Nota Técnica divulgada nesta terça-feira (5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda que as pessoas que tomaram a vacina da dengue ou tiveram a doença devem aguardar, pelo menos, 30 dias para doarem sangue. Para quem teve dengue hemorrágica, esse prazo aumenta para 180 dias após a recuperação total.

A Anvisa recomenda que as pessoas que tiveram contato sexual com quem teve dengue a aguardarem 30 dias para doar sangue.

Risco

Evidências mostram que há risco de transmissão do vírus da dengue por transfusão sanguínea (cerca de 38% de taxa de transmissão), segundo a Anvisa. Desse modo, os serviços de hemoterapia devem orientar os doadores sobre procedimentos em caso de contaminação pós-doação.

A pessoa deve informar o hemocentro imediatamente, sobretudo, se apresentar sintomas como febre ou diarreia até 14 dias após a doação. Assim, os serviços podem resgatar eventuais hemocomponentes em estoque e/ou acompanhar os receptores do material.

A Anvisa repassa que, segundo instruções dos fabricantes das vacinas disponíveis no Brasil, pacientes que estão recebendo tratamento com imunoglobulinas ou hemocomponentes contendo imunoglobulinas, como sangue ou plasma, devem esperar pelo menos seis semanas e, preferencialmente, três meses, após o término do tratamento, para a administração da vacina.

Confira todas as recomendações da Anvisa:

- Pessoas que tiveram dengue comum devem aguardar 30 dias após a recuperação completa

- Pessoas que tiveram dengue hemorrágica devem aguardar 180 dias após a recuperação completa

- Pessoas que tiveram contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias deverão aguardar 30 dias após o último contato sexual

- Pessoas que tomaram a vacina para dengue devem aguardar 30 dias após a vacinação