DJ mata ex-namorada a tiros e depois comete suicídio

Uma mulher de 39 anos morreu após ser baleada na manhã desta quinta-feira (10). O autor dos disparos foi um ex-namorado dela, João Miguel Pereira Martins, de 40 anos , mais conhecido como DJ Frajola, que fugiu após o crime e, em seguida, se suicidou. A ocorrência foi no bairro da Pituba, em Salvador.

As apurações da Polícia Civil revelaram que os disparos foram efetuados por volta das 7h15. A vítima passava com o seu cachorro de estimação quando tudo ocorreu. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

A delegada à frente do caso, Milena Calmon, já ouviu funcionários do prédio, na qual a vítima morava, e também familiares da moça.

Imagens das câmeras do circuito de segurança do prédio também foram solicitadas e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai concluir o inquérito.

Os policiais também apuraram que os dois se envolveram por apenas 38 dias, e terminaram após a vítima descobrir que João Miguel já havia sido preso por violência doméstica.

Outros crimes

Em 2012, João Miguel foi detido pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Brotas, após sequestrar e torturar uma ex-namorada. Quatro anos depois, foi denunciado por outra ex, por estar perseguindo e ameaçando a mesma.