Divulgado o valor para usuários obterem selo de verificado do Instagram e do Facebook; saiba quanto

Foi revelado o preço do Meta Verified, o selo de verificado do Instagram e do Facebook. Apesar de ainda não estar disponível no Brasil, o pacote já tem preços oficiais e poderá ser contratado por R$ 69,90 no Facebook ou por R$ 77,99 no Instagram. Os valores foram divulgados na quinta-feira (30). As informações são do Canaltech.

Ao assinar o Meta Verified no Instagram, o usuário garante: verificação aprimorada: o selo de verificação da rede social (mediante apresentação de documentos oficiais), Proteção proativa: monitoramento ativo da rede social para impedir impostores, suporte direto: o atendimento da Meta será feito por pessoas reais quando necessário; extras exclusivos: figurinhas e outros recursos estéticos exclusivos.

No Facebook, as vantagens da assinatura Meta Verified são as mesmas, mas a rede social promete dar mais visibilidade à conta, dando destaque a ela na busca, no campo de comentários e na recomendação de conteúdo.

O usuário deve contratar o Meta Verified em cada rede social (ou seja, não é uma assinatura única). É possível optar pelo selo de verificação do Instagram ou do Facebook individualmente, ou pagar as duas assinaturas.

No Brasil, usuários podem se cadastrar na lista de espera

Atualmente, o Meta Verified só pode ser contratado nos aplicativos do Facebook e do Instagram ou pelo site facebook.com - não é possível assinar pela versão web do Instagram. O serviço está disponível nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia para pessoas maiores de 18 anos ou corporações.

No Brasil, usuários podem se cadastrar na lista de espera. Ao fazer isso, não é garantido que você terá acesso à assinatura primeiro, mas as chances de conferir a novidade assim que ela estiver disponível aumentam.

Para ter o selo de verificado, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O processo de verificação de identidade assegurará que o usuário é exatamente quem diz ser, e deve ajudar a evitar uma onda de fakes e impostores como aconteceu no Twitter.