Ditribuidora de bebidas é isolada após caixa com material biológico ser abandonada em prateleira

Na noite do sábado (20), uma distribuidora de bebidas localizada no, jardim planalto, foi isolada pelo corpo de bombeiros, em Goiânia. A ação aconteceu após um cliente abandonar uma caixa com material biológico no local e ir embora sem causa aparente. De acordo com o corpo de bombeiros, o material estava totalmente fechado, sem oferecer risco a quem estivesse por perto.

Segundo informações disponibilizadas no O Popular, um funcionário da distribuidora informou ao corpo de bombeiros que o objeto, de cunho hospitalar, teria sido deixado em uma das prateleiras durante o expediente de outro colega.

Assim que chegou ao local, a corporação isolou e evacuou a distribuidora. Os militares, equipados com materiais de proteção, realizaram a abertura da caixa e constataram que se tratava de material para exames, com o nome do laboratório vizinho ao estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o material estava totalmente fechado e não oferecia risco a quem estivesse por perto.