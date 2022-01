Diretor do Inep, responsável por coordenar o Enem, pede exoneração do cargo

Anderson Soares Furtado Oliveira, diretor de Avaliação da Educação Básica (Daeb) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pediu exoneração do cargo nesta terça-feira (25). As informações são da Folha de São Paulo.

Servidor de carreira, o diretor estava no cargo desde maio do ano passado, mas foi oficializado em julho. Oliveira era quem coordenava a prova do Enem e sua portaria da exoneração, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

A saída de Anderson ocorre em meio a uma série de trocas no órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na semana passada, o diretor de Gestão e Planejamento, Alexandre Avelino Pereira, responsável, entre outras coisas, pela logística de exames, como o Enem, também foi exonerado.

Novas trocas no alto comando do órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) já eram esperadas. Neste caso, a demissão está relacionada com a crise que eclodiu no órgão em novembro passado.

De acordo com a avaliação das lideranças do Inep, Alexandre fez parte de resistências dentro do órgão para atender planos do governo, como a tentativa de terceirizar o banco de itens das avaliações.

A demissão de Pereira ocorreu após o fim da aplicação da edição de 2021, cuja reaplicação da prova acabou no último domingo (16).

Às vésperas do Enem de 2021, o Inep passou por uma crise histórica, com a debandada de servidores de postos-chave, denúncias de interferência no conteúdo do exame e de assédio moral.