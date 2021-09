Diplomata que integra delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU testa positivo para covid-19

Um diplomata que integra a delegação brasileira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) testou positivo para a covid-19. Segundo fontes, ele está isolado em um quarto do hotel de Nova York, até que seja submetido a outro teste de covid-19 e que a delegação brasileira consiga rastrear com quais pessoas ele manteve contato. O diplomata não estava no mesmo voo do presidente Jair Bolsonaro - ele teria chegado antes, segundo informações preliminares. A notícia foi divulgada pela CNN e confirmada pelo Estadão.

Assessores do Itamaraty e da Presidência não confirmam a informação até o momento.

O presidente Jair Bolsonaro, que está em Nova York, fará o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU na terça-feira, 21. Nesta segunda-feira, ele se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.