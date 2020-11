Diarista é chamada de 'gentalha' e 'vagabunda' após desmarcar faxina

O cerimonialista Valeriano Pinto Coelho Filho chamou a diarista Maria José de Souza Marques, de 54 anos, de termos como “gentalha”, “lixo” e “vagabunda”, após ela desmarcar uma faxina na casa dele, em Anápolis (GO). As ofensas aconteceram na sexta-feira (6), mas a mulher registrou a denúncia na polícia somente nesta segunda-feira (9).

O cerimonialista reconheceu que enviou os áudios ofensivos, mas "em um momento de nervoso". Depois, ele pediu perdão para a diarista, mas frisou que quem divulgou a gravação foi a família dela, com a intenção de prejudicá-lo.

Maria José disse que há cinco anos trabalha em uma lanchonete e que foi chamada no estabelecimento e, por isso, precisou desmarcar com o cerimonialista. O áudio dela foi enviado às 7h23 da última sexta, mas Valeriano respondeu só às 9h34. A diarista tentou explicar a situação, mas foi bloqueada pelo cerimonialista.

"Eu me senti como ele falou: um lixo. Fiquei desnorteada. Estou com 54 anos e nunca ninguém me ofendeu igual ele me ofendeu", relatou a diarista.

A Polícia Civil de Goiás afirmou, por meio de nota, que "o fato foi registrado na 6ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Anápolis, que investiga o crime de injúria". Ainda, que "o delegado responsável já iniciou as investigações e a vítima será a primeira a ser ouvida no procedimento"

Ofensas

No primeiro áudio enviado pela diarista, ela explica que estava se arrumando para sair quando foi avisada que o mocotó acabou na lanchonete. Por isso, teria que desmarcar a faxina para ir até o estabelecimento. Maria José ainda pede desculpas e o orienta a procurar outra pessoa.

Valeriano respondeu que iria, de fato, achar outra pessoa e que ela não era "digna" de frequentar a casa dele: "Você para mim não passa de um lixo. Entendeu? Sabe por que você vive nessa vidinha de merda sua? Porque você é lixo". O homem chega a dizer que tem vontade de "quebrar tijolo por tijolo na sua cabeça" e a chama de “vagabunda”.

Em seguida, o cerimonialista diz que mocotó é "comida de pobre" e que tem ódio de se misturar com "gentalha" igual a diarista. "Não cruza meu caminho, vagabunda. Se você não tem hombridade de honrar seus compromissos, eu tenho. E eu estou te falando: o dia que eu te encontrar na rua, eu vou cuspir nessa cara horrorosa sua, nojenta, vagabunda, vai para o inferno", esbravejou o cerimonialista.

Caso de polícia

A diarista classificou o áudio como “absurdo”. "Eu sempre trabalhei certinho. Não podia aceitar isso", afirmou Maria. Ela relata que fez no máximo oito faxinas na casa do cerimonialista e que não é amiga dele. "Eu não tenho intimidade com ele. Não tenho compromisso com ele, não sou funcionária dele", completou.

Já o cerimonialista se referiu a diarista como "Zezinha" e disse que queria "esclarecer esse episódio tão desagradável". Ele afirmou que conhece a diarista "há muitos anos" e que ela não é sua funcionária, mas "esporadicamente" limpa a casa dele.

"Em um momento de nervoso, eu mandei um áudio para ela. Eu não postei em redes sociais, eu não a difamei, não a caluniei. Eu mandei para ela um áudio realmente ridículo, digamos assim, porque não é o meu perfil", disse.

Confira a conversa completa

Maria José: "Valeriano, não vou poder ir. O homem me ligou agora e estava me arrumando para ir para sua casa. O mocotó lá acabou e eu tenho que descer para fazer. Infelizmente, não vou poder ir, me desculpa aí. Tenta arrumar outra pessoa, tá bom?."

Valeriano Filho: “Com certeza vou arrumar outra pessoa. Pessoa digna de frequentar minha casa e limpar as minhas sujeiras. Você não é digna de limpar nada. Para mim, você não passa de um lixo. No dia que eu te ajudei com aqueles tijolos, foi por causa do [Nome de homem]. Dá vontade de ir aí e quebrar tijolo por tijolo na sua cabeça. Vai fazer mocotó que é comida de pobre. Isso que você sabe fazer. Tenho ódio de me misturar com gentalha como você. No dia que eu te ver na rua, gentalha, vou cuspir na sua cara. Não cruza meu caminho. Se você não tem hombridade de honrar seus compromissos, eu tenho".