“Diabão” arranca mais dois dedos para ter “garras”

Michel Praddo, de 49 anos, conhecido como “Diabão" removeu o dedo mindinho e metade do dedo anelar da mão direita. Ele já havia retirado o dedo anelar da mão esquerda. Agora, "Diabão" possui apenas sete dedos inteiros.

“Diabão” compartilhou o resultado do procedimento em seu perfil no Instagram. Michel, que também é tatuador, descreveu o trabalho do modificador corporal argentino Frozz como “lindo e refinado”.

O tatuador aparece em outra publicação com o dedo arrancado na boca. Segundo ele, as modificações nas mãos fazem parte do projeto “Las Garras”. Na mão esquerda, além da mutilação, “Diabão” costurou os dedos médio e indicador.

O tatuador, que é morador da Praia Grande, no litoral paulista

Entre as modificações feitas por ele, estão 17 implantes de silicone; 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele); sete implantes transdermais; remoções de nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo; tatuagem nos olhos; língua bifurcada e tatuada; bifurcação nas laterais da boca; implante dentário cromo; lipoaspiração e abdominoplastia.

“Diabão” também possui 85% da pele tatuada. Ele entrou para o Guinness como o homem com o maior número de implantes na cabeça, e ainda planeja aparecer no livro dos recordes como o homem mais modificado do mundo.