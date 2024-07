Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial: avanço na lei antirracista auxilia na luta do negro

No Brasil, comemora-se em 3 de julho o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data surgiu em homenagem ao dia da aprovação pelo Congresso Nacional, em 1951, sobre a primeira lei contra o racismo no país, conhecida como Lei Afonso Arinos - nome do Deputado Federal da União Democrática Nacional (UND) mineira que apresentou o Projeto de Lei em julho de 1950 - e visa dar luz às batalhas e conquistas de direitos sociais para todas as raças.

Essa iniciativa foi motivada pela discriminação enfrentada pelo motorista particular do deputado, que foi impedido de entrar em uma Confeitaria no Rio de Janeiro enquanto acompanhava sua esposa e filhos devido a uma proibição imposta pelo proprietário do estabelecimento. Com isso, surgiu a lei que considera contravenção penal as práticas racistas no Brasil.

Avanço da lei contra o racismo no Brasil

Apesar do avanço constitucional após o período escravocrata no Brasil (1535-1888), a lei não teve muita efetividade por não haver condenação, e sofreu alterações ao longo do tempo. Veja como a lei mudou:

Em dezembro de 1985, a Lei Nº 7.437 , conhecida como Lei Caó – referindo-se ao deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira, advogado, jornalista e militante do movimento negro autor da nova redação – incluiu entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil ;

, conhecida como – referindo-se ao deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira, advogado, jornalista e militante do movimento negro autor da nova redação – incluiu entre as a prática de atos resultantes de ; Em janeiro de 1988, no centenário da abolição da escravidão, uma promulgação da Constituição Federal de 1988 na Lei Nº 7.716 buscava a modificação da leitura pelo jurídico sobre o racismo, partindo de contravenção penal para crime propriamente dito. Aprovada, em 5 de janeiro do ano seguinte, a lei, ainda vigente, prevê pena de reclusão de um a três anos e multa - valendo ainda para atos discriminatórios de raça, etnia, religião ou procedência nacional .

buscava a modificação da leitura pelo jurídico sobre o racismo, partindo propriamente dito. Aprovada, em 5 de janeiro do ano seguinte, a lei, ainda vigente, prevê pena de de um a três anos e multa - valendo ainda para . Em 11 janeiro de 2023, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo pela Lei 14.532, com a mesma pena para ambas as práticas. Além disso, a lei prevê pena para a prática de racismo religioso e recreativo.

Para a advogada Samara Tirza Dias Siqueira, que também é professora universitária, doutoranda e Mestra em Direito e militante do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, a mudança na lei no ano passado foi bastante importante para o combate do racismo no país, porque “geralmente o judiciário, as delegacias de polícia, acabavam enquadrando os crimes de racismo como injúria racial. E isso tinha muito prejuízo para a vítima, porque tinha todo um tratamento jurídico diferente entre esses dois crimes”.

“É um imenso avanço, para a gente expandir juridicamente e começar a valorar juridicamente outras expressões de racismo, como o religioso”, complementa a advogada.

Advogada e militante do movimento negro no Pará, Samara Tirza Dias Siqueira fala sobre a importância da lei antirracismo no combate à discriminação racial (Foto: Laysa Souza)

Mas qual a diferença de racismo e injúria racial?

Após a modificação da lei em 2023, o racismo e a injúria racial passam a ter o mesmo tratamento jurídico. Mas qual a diferença entre as práticas? A advogada Samara Siqueira explica: “A injúria racial tem um cunho de violação, de ofensa mais pessoal, aquela violação que ela é mais direcionada a uma pessoa. Se eu chego e chamo a pessoa de ‘macaca’, de ‘urubu’, de ‘preta vagabunda’. Ela é uma ofensa direcionada para alguém. É diferente do racismo, que é uma ofensa coletiva. ‘Para mim, todas as pessoas negras não prestam, todas as pessoas negras têm mau-caráter’. Isso é considerado crime de racismo".

Combate ao racismo no Brasil

Além das leis contra o racismo, o combate à discriminação racial está ligado também na educação do ser humano sobre a diversidade de pessoas e igualdade entre elas. No Brasil, a Lei No 10.639 “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 'História e Cultura Afro-Brasileira', e dá outras providências”, que reforça o ensinamento nas escolas sobre história da ancestralidade do próprio país.

“A partir do momento que a gente começa a ensinar e começa a desmistificar as imagens que estão presentes [no imaginário], as imagens pejorativas, as imagens subalternizadas, as imagens marginalizadas no imaginário social - e a gente começa isso pela educação -, eu acho que é uma forma também de enfrentamento eficaz do racismo. Mas, a gente precisa que essa lei também seja eficaz, seja efetiva, seja garantida nas escolas, que geralmente não é”, observa Samara.

Além disso, a advogada e militante do movimento negro complementa que é extrema importância apoiar os movimentos sociais das pessoas negras. “Não foram leis que nos foram dadas, foram leis que foram propostas com muita luta dos movimentos negros. Então, a gente precisa fortalecer as atividades dos movimentos, respeitar as atividades dos movimentos negros, que têm um papel essencial na nossa sociedade de enfrentamento ao racismo”, diz a professora.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)