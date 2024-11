Dia da Consciência Negra: relembre vinheta da Globo que reuniu grandes artistas pretos brasileiros

A TV Globo recebeu o ano de 1988 com uma vinheta que reuniu grandes artistas negros do país. Com a música "Axé", cantada durante a campanha, o especial abriu o ano do centenário da Lei Áurea e contou com a participação de nomes como Tim Maia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, João Nogueira, Jair Rodrigues, Jorge Ben Jor, Elza Soares, entre muitos outros artistas.

Na campanha, os artistas receberam o novo ano com uma manifestação de desejos de liberdade. Os famosos faziam pedidos para questões como a "abolição de todos os preconceitos", a "libertação da mulher" e "para a memória negra".

Além disso, toda a renda conquistada com a campanha foi revertida para o projeto cultural "Kizomba", que trabalha no reforço à auto-estima e senso de identidade de crianças, adolescentes e idosos negros. A iniciativa também ensina sobre a história e a cultura afro-brasileira, com oficinas de dança afro, capoeira, canto, samba de roda e muito mais.

