Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Para celebrar a luta contra o racismo e valorizar a cultura afro-brasileira no Brasil, foi instituída a data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra com o propósito de recordar a morte do líder do Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores do Brasil durante o período colonial. Neste ano, a data cairá em uma quinta-feira, por isso muitas pessoas já estão se perguntando se será um feriado.

A resposta é sim! A data que celebra a Consciência Negra é feriado em todo território nacional, sem exceção. Em diversos estados, a programação que ocorre durante esse dia pode variar com palestras sobre o tema, workshops, oficinas, shows, teatros, danças, músicas, saraus, circo, contação de histórias e muito mais.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

A data celebra o marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, que faleceu na Serra da Barriga, que hoje fica localizada no estado de Alagoas. O jovem Zumbi lutou por mais de 15 anos contra a escravidão e as forças coloniais, mas com o tempo, ele precisou fugir após uma invasão a um mocambo, foi capturado, preso e morreu degolado pelas tropas do bandeirante em 20 de novembro de 1695.

Os quilombos eram comunidades fortificadas que foram construídas, majoritariamente, por escravizados fugitivos. O Quilombo dos Palmares é o mais conhecido porque chegou a ter cerca de 20 mil habitantes na época em que o Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes, sem contar com os indígenas que já viviam espalhados pelo país.

