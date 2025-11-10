Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

Victoria Rodrigues
fonte

Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares. (Foto: Reprodução/ Edocente)

Para celebrar a luta contra o racismo e valorizar a cultura afro-brasileira no Brasil, foi instituída a data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra com o propósito de recordar a morte do líder do Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores do Brasil durante o período colonial. Neste ano, a data cairá em uma quinta-feira, por isso muitas pessoas já estão se perguntando se será um feriado.

A resposta é sim! A data que celebra a Consciência Negra é feriado em todo território nacional, sem exceção. Em diversos estados, a programação que ocorre durante esse dia pode variar com palestras sobre o tema, workshops, oficinas, shows, teatros, danças, músicas, saraus, circo, contação de histórias e muito mais.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

A data celebra o marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, que faleceu na Serra da Barriga, que hoje fica localizada no estado de Alagoas. O jovem Zumbi lutou por mais de 15 anos contra a escravidão e as forças coloniais, mas com o tempo, ele precisou fugir após uma invasão a um mocambo, foi capturado, preso e morreu degolado pelas tropas do bandeirante em 20 de novembro de 1695.

Os quilombos eram comunidades fortificadas que foram construídas, majoritariamente, por escravizados fugitivos. O Quilombo dos Palmares é o mais conhecido porque chegou a ter cerca de 20 mil habitantes na época em que o Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes, sem contar com os indígenas que já viviam espalhados pelo país.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

dia da consciência negra

zumbi dos palmares

quilombo

feriado

brasil
