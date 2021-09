'Deu medo', revela motorista de ônibus ao virar ciclista por um dia

Na Semana Nacional de Trânsito, a Prefeitura de Goiás fez uma ação para conscientizar motoristas de ônibus sobre as inseguranças vividas pelos ciclistas quando os veículos não respeitam a distância segura exigida. Habituados a dirigir veículos de grande porte, os funcionários foram colocados em bicicletas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, enquanto os ônibus passavam ao lado, simulando a distância segura e a distância que, muitas vezes, os veículos passam. As informações são do Metrópoles.

Anderson de Almeida, um dos motoristas, revelou que se assustou com a proximidade dos ônibus. “É ruim. Quando o ônibus passou perto de mim, deu medo. Realmente é bom saber o que o ciclista passa para que a gente tenha mais cuidado ainda”.

A Semana Nacional de Trânsito iniciou dia 18 e vai até o dia 25 de setembro. Este ano, ela trouxe o tema "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas" e tem o objetivo realizar eventos e ações que mobilizem as cidades do país.