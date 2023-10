Despedida de médico baiano morto em quiosque no Rio gera comoção

O sepultamento do médico Perseu Ribeiro Almeida, assassinado a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro, comoveu a cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, na manhã deste sábado (7). O velório contou com um cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade.

Segundo informações do g1, o comércio local fechou as portas para se despedir do médico e também como forma de protesto contra a violência que assola o país.

Perseu completou 33 anos na última terça-feira (3) e viajou para o Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. O médico deixa dois filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 11.

O corpo do médico foi velado no Salão da Maçonaria e contou com a participação de uma multidão que prestou condolências aos familiares da vítima.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), esteve no local e também prestou condolências aos parentes de Perseu.

O corpo do médico baiano chegou ao aeroporto de Ipiaú no fim da tarde de sexta-feira (6). Em seguida, ele foi levado para o Salão da Maçonaria, onde foi velado durante a madrugada por familiares e amigos próximos.

Com informações do G1