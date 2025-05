Desmatamento no Brasil diminui 32,4% em 2024 afirma pesquisa

Em 2024, o Brasil registrou uma significativa redução no desmatamento, com uma queda de 32,4% na área total desmatada em comparação a 2023. Segundo o Relatório Anual do Desmatamento (RAD), divulgado pelo MapBiomas Alerta, foram desmatados 1.242.079 hectares em todo o país, com 60.983 alertas registrados. A diminuição foi observada em cinco dos seis biomas brasileiros: Pantanal (-58,6%), Pampa (-42,1%), Cerrado (-41,2%), Amazônia (-16,8%) e Caatinga (-13,4%). A exceção foi a Mata Atlântica, que apresentou um leve aumento de 2% no desmatamento em relação ao ano anterior.

O Cerrado foi o bioma mais afetado, concentrando 52,5% de toda a área desmatada no país, totalizando 652.197 hectares. A região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) foi responsável por 75% do desmatamento no Cerrado e cerca de 42% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil.

A Amazônia ficou em segundo lugar, com 377.708 hectares desmatados, representando 30,4% do total nacional. Este foi o menor valor registrado desde o início da série histórica do RAD, em 2019.

Nas Terras Indígenas, dois terços não registraram nenhum evento de desmatamento em 2024. Apenas 33% tiveram ao menos um episódio detectado, totalizando 15.938 hectares de vegetação nativa perdidos, uma redução de 24% em relação a 2023.

As Unidades de Conservação também apresentaram redução no desmatamento. Foram perdidos 57.930 hectares de vegetação nativa em 2024, uma diminuição de 42,5% em comparação ao ano anterior. A Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no Pará, foi a UC com maior área desmatada, com 6.413 hectares, representando uma redução de 31,7% em relação a 2023.