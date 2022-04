Deslizamento em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, deixa 11 desaparecidos

Onze pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra ocorrido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, às 3h50 deste sábado (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram soterradas e estão sob os escombros após fortes chuvas atingirem a região. As informações são da CNN.

Até o momento, cinco pessoas já foram resgatadas com vida, mas pelo menos 11 continuam desaparecidas. Os números se baseiam em relatos de familiares.

As buscas se concentram na rua Francisco Cesário Alvim, no bairro Monsuaba, onde o deslizamento aconteceu. De acordo com a prefeitura da cidade, o local foi atingido por um volume de cerca de 655 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, um valor que nunca havia sido registrado antes.