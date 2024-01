Descoberta arqueológica em obra do Minha Casa Minha Vida revela vestígios humanos

Em São Luís (MA), uma obra do programa Minha Casa Minha Vida, realizada pela empresa MRV, tornou-se o cenário de uma descoberta arqueológica que promete contribuir para a compreensão da história do Brasil. Durante a construção de um condomínio de prédios residenciais, foram encontradas 45 ossadas humanas e mais de 100 mil peças arqueológicas, incluindo cerâmicas, ferramentas de pedra, conchas e carvão.

O Sítio Arqueológico Chácara Rosane, localizado no bairro Vicente Fialho, já era objeto de estudo desde a década de 1980, quando os primeiros vestígios humanos, incluindo um fóssil de um homem adulto pertencente à cultura tupi-guarani, foram descobertos na região. A existência do sítio já era conhecida antes do início das obras, pois vestígios em cerâmica foram identificados em 2019, durante o processo de licenciamento ambiental.

O arqueólogo Welington Lage, coordenador-geral dos trabalhos de escavação, destaca que, desde então, a equipe realizou ações de salvamento e monitoramento arqueológico. Os artefatos, incluindo dois esqueletos humanos, foram encontrados em diferentes camadas estratigráficas, indicando diversas épocas de ocupação humana do sítio.

Artefato encontrado (Divulgação/WLage Arqueologia)

Devido à pandemia da Covid-19, a equipe de nove técnicos ficou confinada na Chácara Rosane para dar continuidade às escavações. O trabalho, que começou em 2019, continua em andamento, revelando surpresas constantes. A equipe trabalha com a hipótese de que a área foi ocupada por grupos humanos há pelo menos 7.000 anos, desempenhando diferentes funções ao longo do tempo, como formação de aldeia, espaço de habitação e cemitério.

As descobertas incluem cerâmicas de grupos culturais variados, desde as mais rudimentares, do tipo mina, até as tupinambás, datadas entre os séculos 14 e 17, período de contato com os colonizadores europeus.