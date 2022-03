Deputado propõe programa 'antissexo' em escolas: 'resolvi esperar'

O deputado evangélico Rodrigo Delmasso (Republicanos) apresentou, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), um projeto de lei que cria um programa “antissexo” em escolas da capital da República. Segundo o palamentar, a chamada “Política Eu Escolhi Esperar” busca “informar aos adolescentes que eles têm a opção de poder esperar”. Ele acredita que, por causa da pressão social, muitos desses jovens têm uma iniciação sexual precoce. “A ideia é informar que eles não precisam começar cedo”, declarou. As informações são da coluna Grande Angular, do Portal Metrópoles.

A política proposta pelo deputado é baseada na campanha cristã “Eu Escolhi Esperar”, que tem como objetivo “encorajar, fortalecer e orientar os solteiros cristãos a esperarem até o casamento para viverem suas experiências sexuais”.

Se a matéria for aprovada pela Câmara e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o governo deverá promover palestras em escolas e divulgar materiais sobre educação sexual de forma a “informar que os jovens não precisam cair na pressão social”.

“Educação sexual é importante. Existem outros meios contraceptivos, mas o mas seguro é não fazer, e aqueles que escolheram esperar precisam ser respeitados”, acrescenta Delmasso.