Depoimento de Mauro Cid foi decisivo para a prisão de Braga Netto por conta do plano de golpe

A prisão do ex-ministro Walter Braga Netto no último sábado (14) teria sido fortemente influenciada pelo depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. De acordo com informações detalhada pela CNN, a colaboração de Cid foi crucial para o desdobramento da prisão do militar, que se deu após pressões sobre possíveis delatores do plano golpista.

Em seu depoimento, dado em duas ocasiões, 21 de novembro e 5 de dezembro, Cid forneceu detalhes significativos sobre a suposta trama golpista. Ele revelou a participação de Braga Netto em um plano que envolvia não apenas a tentativa de golpe, mas também o assassinato de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal (PF) afirmou que Braga Netto exerceu pressões sobre comandantes das Forças Armadas, incluindo o Exército e a Força Aérea Brasileira (FAB), com o intuito de obter apoio para a implementação de um golpe de Estado após as eleições. Um dos alvos de ataques pessoais por uma milícia digital ligada ao ex-ministro foi o general Freire Gomes, do Exército, e o tenente-brigadeiro Baptista Júnior, da FAB, ambos resistentes ao plano golpista.

Na audiência de novembro, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro respondeu a questionamentos de Alexandre de Moraes, do STF, onde mencionou uma reunião realizada na casa de Braga Netto, que teria sido central para os preparativos do golpe. De acordo com depoimento do tenente-brigadeiro Baptista Júnior à PF, o general Freire Gomes teria deixado claro que, caso Bolsonaro tentasse se manter no poder por meio de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ele o prenderia.

Cid, em sua colaboração, trouxe ainda mais detalhes sobre a atuação de Braga Netto, o que garantiu a manutenção dos benefícios da delação premiada, conforme apurou a CNN. Com essas revelações, o cerco em torno dos envolvidos na trama golpista se estreitou, resultando na prisão do ex-ministro.