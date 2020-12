Denúncia: Flordelis é acusada de maus-tratos contra netas

Após ser acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis dos Santos recebe uma nova denúncia: desta vez, por duas netas que a acusam de maus-tratos. Raquel Silva e a irmã, uma adolescente de 16 anos que não teve o nome revelado, são filhas de Carlos Ubiraci, filho afetivo de Flordelis. Elas prestaram depoimento à polícia em novembro.

De acordo com o jornal Extra, as jovens moravam com o pai em uma casa independente no mesmo lote de Flordelis. No entanto, após desentendimentos, foram expulsas do local. Uma delas afirmou à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), no dia 11 de novembro, que foi chamada de “lixo” pela parlamentar. Depois do xingamento, a adolescente teria se automutilado. Ela diz ter cortado o próprio braço com a frase “Eu S. um lixo”, conforme apurou o Extra. Segundo a menina, Flordelis afirmava que não gostaria de tê-la como filha e que teria motivos para ser chamada de “assassina” caso a garota fosse desobediente. A jovem teria sido levada para uma casa de acolhimento de menores após decisão da Vara da Infância e da Juventude de Niterói. Flordelis negou a automutilação da neta afetiva. A menina aguarda autorização da Justiça para prestar depoimento.