Dentista sofre tentativa de estupro durante atendimento; suspeito a ameaçou com uma faca

Uma dentista afirma ter sofrido uma tentativa de estupro durante um atendimento no consultório em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (13). Ao perceber que estava em perigo, a dentista enviou uma mensagem ao noivo pedindo que ele fosse ao local. As informações são do portal G1 Nacional.

A vítima relatou que o suposto paciente entrou em contato com ela por meio das redes sociais e marcou o atendimento no último horário disponível. Quando o homem chegou ao consultório, todas as atendentes já tinham ido embora, o que deixou a dentista preocupada.

Com medo, a dentista se trancou no local e só iniciou o tratamento no suposto paciente depois da chegada do noivo. De acordo com a dentista, ela foi agredida assim que terminou de realizar a limpeza nos dentes do suspeito. Ela diz que sofreu cortes no corpo e teve um dedo quebrado.

“Tivemos uma luta corporal que eu peguei a faca da mão dele não sei como, realmente apagou da minha memória. Eu fiquei com algumas marcas na mão, aqui no punho, no meu dedo do pé e acabou fraturando meu dedo. Fiquei com marca na perna. Quando eu comecei a gritar bastante, meu noivo imediatamente entrou no consultório e imobilizou ele no chão”, relata.

A vítima afirma que ouviu do próprio agressor que tentou comprar um revólver e que iria matá-la e depois se matar.

“Meu noivo relatou que na hora que ele entrou estava agarrado comigo por trás porque realmente eu não consigo recordar de tão nervosa que eu fiquei na hora. Ele assumiu também para o meu noivo que a intenção dele era me estuprar e depois me matar e depois se matar. Ele também confessou em depoimento que ele tentou comprar uma arma, mas não conseguiu e por isso usou uma faca de cozinha”.

Prisão

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro. Segundo as investigações, o suspeito seguia a vítima nas redes sociais. O suspeito, a dentista e o noivo foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para iniciar os procedimentos legais. De acordo com o advogado da vítima, Gilberto Santos, as providências estão sendo tomadas para garantir a segurança da mulher.