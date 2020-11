Dentista morre após ser espancado por vitória de candidato

Lázaro Teles Felinto, dentista, morreu no último sábado (21), seis dias após ter sido espancado no município de Jaguaruana, no Ceará, após ter comemorado a reeleição do atual prefeito da cidade.

Teles foi transferido logo após as agressões para um hospital em Fortaleza, onde passou por cirurgias, mas não resistiu a uma parada cardíaca.

A amiga da vítima relatou que ele estava reunido com outros amigos, quando três homens chegaram ao local e, sem motivos, o agrediram. Ele foi golpeado com um murro no rosto e caiu desacordado. E mesmo inconsciente, recebeu diversos chutes na cabeça.

Os principais suspeitos do crime são filhos de empresários , que segundo testemunhas, os dois estavam próximos do grupo e a ex-namorada de um deles estava junto com o dentista e teria sido esse o motivo para atacá-lo.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que já identificou os participantes da agressão.

Luto

O perfil oficial da prefeitura do município publicou nota de pesar e pediu aos moradores da região que cessem as bombas e os rojões.