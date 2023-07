Defesa se diz surpresa com delação e abandona Élcio de Queiroz

O advogado João Henrique Santana Telles disse ter sido "surpreendido" e que "desconhecia completamente a intenção e a execução da delação premiada", em nota oficial do escritório que até então defendia o acusado.

A defesa alega ter tomado ciência do acordo firmado por Élcio pela imprensa. Os então responsáveis pela representação do ex-PM reforçaram que não concordavam com a delação.

"A relação jurídica se limitava a defender tecnicamente o réu nos autos dessa ação perante o Tribunal do Júri", afirmou Telles. "A relação fiduciária estabelecida com o Sr. Élcio Vieira de Queiroz, foi ferida de morte, rompida de modo unilateral pelo Réu, inviabilizando assim a manutenção na defesa técnica, bem como dos poderes que lhe foram outorgados no instrumento mandatário. Com efeito legal, o causídico subscritor vem apresentar a sua renúncia ao patrocínio da defesa técnica firmada pelo defendente.Santana & Telles Advogados", diz a nota oficial

A Polícia Federal avançou na prisão e investigação dos assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, após delação de Élcio de Queiroz.

Élcio Queiroz confessou participação no assassinato

Preso desde 2019, Élcio de Queiroz confessou participação no crime e apontou Ronnie como o autor dos disparos, disse o ministro Flávio Dino. Hoje, a PF deteve o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Sue.

'Não acredito só em motivo político', diz Anielle sobre morte de Marielle. Preso, Ronnie Lessa ajudava financeiramente família de Élcio, diz MP

Os investigadores também descobriram provas mostrando o envolvimento de mais pessoas no planejamento do crime. A colunista do UOL Juliana Dal Piva apurou que os investigadores descobriram que Maxwell participou de campanas para o planejamento do assassinato da vereadora.