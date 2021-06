Defesa de Lázaro pede proteção física e mental em caso de prisão do maníaco

Lázaro Barbosa, serial killer que está sendo procurado há 13 dias por diversos crimes, tem pedido especial de proteção à integridade física e mental, em caso de ser capturado. Sua advogada, que foi instituída pela lei, também solicitou salvaguarda contra “qualquer forma de sensacionalismo e exposição vexatória”. Com informações do Metrópoles.

Os pedidos são da Defensoria Pública do DF e foram endereçados à Vara de Execuções Penais do DF (VEP-DF). Os documentos foram encaminhados nesta segunda-feira (21).

Na petição, a defensora pública que está responsável pelo caso afirma que: “considerando a enorme repercussão nacional conferida ao caso, visando salvaguardar a vida e a saúde de Lázaro, a defesa técnica solicita ao ilustre juízo que, desde logo, seja garantida a proteção da integridade física e psíquica do apenado”. Ela também pede que, em caso de prisão com vida, Lázaro seja alocado em instalações seguras, sem ter que dividir cela com outros internos.