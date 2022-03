Curso ajuda maiores de 50 anos a checar informação na rede social; veja como se inscrever

O Liberal, com informações do Projeto Comprova.

Estão liberadas as inscrições para o curso rápido, especifico aos maiores de 50 anos, com objetivo de ajudar a checar informação nas redes sociais. Iniciativa é gratuita e integra o Projeto Comprova, liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), com apoio de 40 veículos de comunicação, entre eles, a Redação Integrada de O Liberal.

A atividade do Projeto Comprova tem como slogan ‘Não passe vergonha nos grupos – Aprenda a identificar boatos nas redes’. No minicurso o público vai aprender como funcionam os algoritmos, detectar golpes, fake news e teorias conspiratórias, além de ensinar a buscar fontes confiáveis e orientar os participantes sobre como falar com amigos e familiares para evitar a disseminação de conteúdos falsos e enganosos. Veja como vai funcionar o curso e como se inscrever.

Como se inscrever no curso de checagem informação na rede social para maiores de 50 anos?

A inscrição pode ser feita no site do Projeto Comprova ou diretamente pelo Whatsapp. Os interessados tem até 12 meses para efetuar o cadastro. O conteúdo será liberado por meio do aplicativo em 10 dias após a inscrição.

Como será curso de checagem informação na rede social para maiores de 50 anos?

O MediaWise for Seniors - programa de educação midiática desenvolvido para adultos, será ministrado por meio de Whatsapp. Cada lição dura entre cinco e sete minutos, sempre em formato de vídeo e mensagens de texto. Dentro do programa, o público vai aprender técnicas detecção e verificação de conteúdos suspeitos. As aulas são conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy, embaixadores do programa no Brasil.



Para a presidente da Abraji, Natalia Mazotte, a educação midiática se tornou um foco de atuação relevante para a entidade. “A desinformação é pervasiva e atinge pessoas com diferentes níveis de letramento digital, gerando impactos negativos nas nossas relações e instituições. Estamos animados com a possibilidade de ajudar um público mais amplo a refletir sobre o seu consumo de informação digital”, diz.

Já gerente do programa MediaWise, Alex Mahadevan, pontua que programa teve versões em espanhol, inglês e francês. “Tenho família do Brasil, com laços estreitos com o país. Por isso, essa parte da nossa expansão internacional me agrada muito. Estou entusiasmado por oferecer esse curso gratuito aos brasileiros, porque cidadãos, comunidades e países prosperam quando todos fazem a sua parte para promover a verdade”.

Sobre a iniciativa

O Projeto Comprova é uma coalização de 40 veículos, que trabalham de forma colaborativa para verificar conteúdos desinformativos nas redes sociais. Sobre o curso MediaWise, ele uma iniciativa do Poynter Institute, organização sem fins lucrativos. O programa conta ainda com o apoio da Meta.