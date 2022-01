Cupons Amazon: veja como bug no sistema permitiu desconto de até R$ 500 em compras ‘de graça’

A empresa Amazon liberou vários cupons de descontos na madrugada desta quarta-feira (26), e por isso, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Para a felicidade dos consumidores que recém criaram as contas na plataforma, a promoção permitia que estes conseguissem garantir produtos com abatimento de até R$ 500.

Contudo, os descontos ‘quase de graça’, como ficaram conhecidos na web, não passaram de um bug no sistema da multinacional. Logo pela manhã desta quarta-feira (26), os descontos não estavam mais válidos. A Amazon se ‘desculpou’ pelo imprevisto e garantiu que irá entrar em contato com os clientes que utilizam-se do suposto 'benefício'.

Confira a reação dos internautas com o 'desconto' da Amazon:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)