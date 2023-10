'Culto aos mortos': prefeito proíbe festas de Halloween em escolas ao afirmar ser desrespeitoso

O prefeito Alcino Barcelos (Republicanos), de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, proibiu a realização de festas de Halloween nas escolas públicas do município. O comunicado oficial foi feito no perfil do Instagram do parlamentar, no último domingo (29), onde ele afirmou que "não vai ter festa" se depender dele.

Conforme o posicionamento, feito por vídeo, Alcindo afirma que tomou a decisão após receber uma denúncia de uma mãe preocupada com a comemoração da data na escola da filha. "Recebi aqui a denúncia de uma mãe preocupada, que diz que vai ter festa de Dia das Bruxas em uma escola nossa municipal. Dois compromissos que eu quero fazer: não vai ter a festa e a gente vai apurar os fatos".

Ainda segundo o prefeito, o Halloween não faz parte da cultura brasileira e ainda é um "desrespeito" à cultura nacional por conta do significado que a manifestação possui. "Gente, para quem ler lá, pesquisar um pouco, é culto aos mortos e também Dia de Todos os Santos".

O gestor reforçou que práticas como esta são atos desrespeitosos com as religiões presentes no país, o que não seria correto, pois "o Estado é laico".

"Não vai ter essa festa. Se alguém comunicou, cancela. Se alguém comprou fantasia, infelizmente, não vai poder entrar. E pode ficar tranquilo que vai ser apurado, porque a Educação a gente tem que tratar primeiro com respeito".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com