VÍDEO: Criminosos invadem carro parado em semáforo e ameaçam vítima com faca

Vídeos de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois criminosos roubaram o carro de uma mulher em Ceilândia, no Distrito Federal. O crime ocorreu no dia 13 de janeiro, mas as imagens só viralizaram recentemente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher para no semáforo e é surpreendida por um homem que pula pela janela do carro. Segundo informações da polícia, a vítima travou uma luta corporal com o criminoso e, logo em seguida, foi ameaçada com uma faca. Ela tenta fugir, mas foi rendida pelo comparsa.

A mulher, que é fisioterapeuta, tinha equipamentos de trabalho no carro e tentou resgatar os aparelhos. Outro motorista que viu a situação até tentou ajudar a vítima, mas não conseguiu.

O 8º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado. Os agentes fizeram uma varredura na área, mas o veículo não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)