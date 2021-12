Criminosos entram na casa de idoso e matam ele na cozinha

Um idoso, identificado como Reinaldo Monteiro Colares, de 70 anos, foi morto a facadas nesta quinta-feira (9), no Beco Amazonas, Zona Sul de Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

Testemunhas disseram que os criminosos entraram na casa sem precisar arrombar a porta e esfaquearam a vítima, logo após fugiram. A Polícia Militar esteve no local para coletar informações e saber se algo foi roubado dentro da residência.

O corpo de Reinaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e um laudo será emitido nos próximos dias.