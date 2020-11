Crianças jogam bomba e incendeiam motos em pátio de departamento de trânsito

As crianças que jogaram uma bomba e provocaram um incêndio no pátio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) da cidade de Caririaçu, no Ceará, na terça-feira, 17, disseram que se se arrependiam, mas que nunca imaginaram que o ato fosse resultar em algo tão sério. Dez motos foram destruídas. O caso foi solucionado no dia seguinte.

Na presença dos advogados, as crianças contaram à polícia que acharam a bomba na rua, acenderam e jogaram no pátio do Demutran. Os menores de idade foram identificados após uma investigação conjunta das delegacias de Caririaçu e Juazeiro do Norte. As crianças se disseram arrependidas. Ficou registrado no boletim de ocorrência por incêndio que as crianças disseram que não imaginavam que o ato poderia causar um incêndio de grande proporção.

As crianças não jogaram a bomba sobre as motos, mas o artefato explodiu na vegetação seca e o fogo se espalhou e alcançou os veículos que estavam estacionados. A Polícia Civil do Ceará confirmou que as crianças acharam o material explosivo, fogos de artifício popularmente conhecido como 'rasga lata', na rua em frente ao órgão público.

O Corpo de Bombeiros, com o apoio de funcionários do Demutran, conseguiu controlar as chamas, mas os veículos tiveram perda total.