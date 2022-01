Crianças assistem à morte da mãe e padrasto dentro de casa e pedem ajuda a vizinhos

Crianças de sete e quatro anos e um bebê de cinco meses presenciaram a morte da mãe e do padrasto dentro da casa onde moravam, na última quinta-feira (6), em Santana do Manhuaçu, na região nordeste de Minas Gerais. Eles precisaram pedir socorro aos vizinhos, com o bebê no colo, após o crime. As informações são do portal Último Segundo, do IG.

Paula Franciele Gomes Mota, de 28 anos, e Christian Eric Rodrigues de Souza, de 22, foram os alvos da execução. Eles são pais do bebê de cinco meses. As outras crianças são fruto de um relacionamento antigo da mulher. A Polícia Militar ainda não tem conhecimento da motivação do crime.

De acordo com a PM, os agentes encontraram as vítimas caídas, já sem vida, e com marcas de balas. Três cápsulas de munição calibre 12 foram encontradas perto dos corpos.

A busca pelos autores dos assassinatos é feita pelos agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar, de Manhuaçu. Ainda segundo a PM, o homem vítima do homicídio tinha envolvimento com drogas.