Criança recorta dinheiro para lição de casa e causa prejuízo aos pais: 'Socorro!'

Uma mãe ficou desesperada ao perceber que o filho havia recortado várias cédulas de dinheiro para usar na lição de casa, que tinha como tema “seres vivos que precisam de água para viver". Em um vídeo publicado nas redes sociais no último dia 7, ela conta que as imagens deveriam ser retiradas de revistas ou jornais. Com informações do Uol.

No entanto, a criança recortou notas de 2,10, 50 e 100 reais. "Socorro, Deus", disse a jovem, no vídeo que já registra mais de 966 mil visualizações e 69 mil curtidas. As pessoas reagiram com ironia e brincadeira ao conteúdo. "Eu só queria ver a correção da professora", disse uma usuária. "Moça leva no banco, eles trocam. Demora uns dias, mas dá certo", comentou outra.

Dinheiro recortado perde o valor?

O Código Civil Brasileiro explica que quando o dinheiro sai do banco, já não é mais propriedade do Tesouro Nacional, e quando danificado, pode perder o valor. No mais, é possível trocá-las em alguns casos de danos como cédulas rasgadas, manchadas, ou rabiscadas. A instituição informa ainda que cédulas marcadas, como em caso de desenhos e inscrições, têm valor somente para depósito, pagamento ou troca na rede bancária.

Então, os bancos devem recebê-las e trocá-las por seu valor integral ou aceitá-las em pagamentos e depósitos e depois devem ser destruídas. Dessa forma, recomenda-se não riscar, rabiscar, escrever, grampear, amassar, rasgar, desenhar ou molhar as notas. Assim, haverá economia de gastos públicos e redução do impacto ambiental. Outras informações podem ser encontradas no site do Banco Central.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)