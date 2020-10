Criança morre ao ser atingida por raio em praia

Uma menina de 4 anos morreu na última quarta-feira (28) ao ser atingida por um raio na praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A criança estava acompanhada da avó e da irmã mais velha. Elas brincavam na areia.

A menina chegou a ser socorrida no local e posteriormente levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas chegou ao local já sem vida.

Além dela, um homem, de 36 anos, também foi atingido por uma descarga elétrica nas proximidades. Ele relatou apenas ter sentido um choque.

O funcionário de um restaurante próximo disse que outras pessoas estavam na praia no momento que a menina foi atingida.

"O céu tava bem preto, mas não estava chovendo ainda naquela hora. Tinham outras pessoas na areia. Foi um dia quente. De repente, a menina caiu, teve correria, quem tava ali tentou ajudar como podia, mas não deu. Muito triste. Só depois que a chuva caiu pra valer", afirmou ele.

O professor de meteorologia da UERJ, Lucio Silva, que explicou que a queda de raios não tem relação com a água do mar. "Em tempestade com raio, o último lugar que você deve ficar é um local descampado. Não tem relação com areia, com água, tem relação com o local aberto. Em um espaço descampado, o caminho mais curto entre a atmosfera e chão, é a cabeça da pessoa. Não se deve ficar debaixo de árvores também, deve-se procurar abrigo edificado, carro ou ônibus - esses são os locais mais seguros, pois são isolados", explicou o professor.

De acordo um levantamento, entre 2019 e 2020 foram contabilizadas 46 mortes em decorrência de raios no estado - 91% das vítimas eram do sexo masculino e 84% dos óbitos ocorreram em locais ao ar livre. A maioria dos casos (67%) ocorreu no verão.