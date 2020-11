Criança fica presa dentro de agência bancária em Manaus

Clientes de uma agência bancária do centro de Manaus (AM) ficaram intrigados com a presença de um menino que aparentava ter em torno de uns cinco anos dentro da área de atendimento em pleno sábado (31).

A cena foi registrada em vídeo que circulou pelas redes sociais, mostrando o momento em que várias pessoas se aproximam da porta de vidro curiosas com a situação. Nela, é possível ver claramente que a criança estava presa pelo lado de dentro da agência.

Segundo informações de testemunhas, momentos depois de ter sido percebido por pessoas que passavam do lado de fora e pararam para tentar ajudá-lo, ele foi tirado pelo segurança da agência bancária.