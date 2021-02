Criança é morta por tiro disparado por menino de 4 anos

Uma menina de 5 anos foi morta por um tiro disparado por acidente por uma outra criança de 4 anos, que é sobrinho da vítima. Os dois brincavam na sala quando aconteceu o tiro, na Zona Rural de João Pinheiro, a 337 km de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, os familiares das crianças afirmaram que estavam na cozinha quando aconteceu o tiro acidental. Eles ouviram o barulho e correram para ver o que aconteceu.

Na sala, encontraram a menina no chão, ensanguentada e com uma perfuração no tórax. Enquanto o menino estava segurando a garrucha, uma arma de cano curto.

A menina foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade, mas já chegou à unidade sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Paracatu, cidade que fica na mesma região.

A arma e munições que foram encontradas na fazenda onde aconteceu a tragédia foram apreendidas.

Os militares informaram que o pai da criança que morreu contou à PM que mantinha no imóvel uma garrucha calibre 22. A arma, de acordo com o homem, ficava guardada em uma gaveta no guarda-roupa do quarto de visitas.

O pai da menina não estava em casa quando a filha foi baleada. Quando soube da tragédia, precisou de atendimento médico. Após ser medicado, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O Conselho Tutelar foi acionado para fazer o acompanhamento psicológico do garoto que matou a tia.