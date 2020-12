Criança de 7 anos é estuprada por irmão da babá

Um homem de 29 anos foi preso na noite da última segunda-feira (15), suspeito de ter violentado sexualmente uma criança de apenas 7 anos de idade. O acusado de cometer o crime é irmão da babá que cuidava da menininha. A prisão dele ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A mãe da própria vítima que desconfiou do abuso. Ao chegar do trabalho, ela percebeu que a filha estava com um comportamento diferente. Quando indagou a criança sobre o que estava acontecendo, ela respondeu que havia caído.

No entanto, a mulher não se convenceu e foi olhar as partes íntimas da filha e a criança resolveu contar que o irmão da sua babá havia cometido o estupro.

A progenitora da criança acionou a polícia, que prendeu o suspeito e o levou à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). No local, foi constatado que ele já tinha passagem pelos crimes de homicídio e latrocínio.

A menininha iria passar por exame de conjunção carnal. Os agentes esperam o resultado para dar continuidade às investigações.