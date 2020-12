Criança de 6 anos morre após tio perder controle de motocicleta

Uma criança de 6 anos morreu, na tarde de domingo (29), vítima de um acidente de trânsito na Agrovila da Vila Amazônia, zona rural de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. Um jovem de 18 anos, tio da vítima, conduzia uma motocicleta, levando na garupa o irmão, de 12 anos, e o sobrinho, que foi a vítima fatal.

Quando o jovem fez uma manobra para desviar de um animal que estava na pista, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu junto com a criança. O condutor e o irmão tiveram apenas escoriações, e a criança sofreu traumatismo craniano.

Por conta da gravidade da lesão, a criança foi transferida para Manaus, onde foi internada no Hospital Joãozinho, na zona leste, mas morreu na tarde de domingo (29). No dia do acidente, o tio da criança prestou depoimento e, em seguida, foi liberado. Ele será indiciado por homicídio culposo no trânsito, segundo o delegado.