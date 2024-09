Criança de 3 anos morre ao ser esquecida dentro de carro pela mãe

Uma criança de 3 anos faleceu depois de passar horas dentro de um carro em Joinville, Santa Catarina, na última quarta-feira (25). A vítima foi esquecida pela mãe no interior do veículo, após a mulher achar que o tinha levado para a creche.

De acordo com Informações da Polícia Militar (PM), quem costumava levar a criança para a escola era o pai. Naquele dia, porém, a mãe ficou responsável pela tarefa.

Em depoimento, a mulher falou que foi trabalhar acreditando que tinha deixado o filho na creche. Entretanto, quando foi o buscar horas mais tarde, foi informada que o menino não havia ido para a aula. Imediatamente, a mulher voltou correndo para o carro.

Quando percebeu que a criança continuava no veículo, ela o retirou rapidamente do automóvel e um bombeiro civil, que passava pelo local a caminho do trabalho, prestou os primeiros socorros. Segundo ele, a mãe tirou o filho do carro aos gritos, implorando por ajuda com a criança nos braços.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, porém não resistiu e teve a morte confirmada na unidade de saúde.

A Polícia Civil (PC) assumiu o caso, que será investigado pela DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso). Um inquérito foi instaurado e uma perícia foi acionada. Os pais da criança foram ouvidos preliminarmente.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)