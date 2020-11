Criança de 2 anos é arrastada por carro durante briga dos pais

Uma criança de 2 anos foi arrastada por um carro durante briga dos pais. O caso aconteceu no município de Jataí, no interior de Goiás. Durante uma discussão entre o homem e a mulher, a mãe arrancou com o veículo sem perceber que a menina estava pendurada na maçaneta da porta.

Segundo informações do Bom Dia Goiás, da TV Globo, a criança ainda foi arrastada por cerca de três metros. Mesmo com ferimentos nos pés e nas costas, os pais não levaram a criança para o hospital.

Após denúncia anônima, a menina foi levada para um abrigo, onde ficará até que a Justiça decida se será devolvida aos pais, será enviada para casa de parentes ou permanecerá no local.