Criança de 12 anos denuncia ex-líder de igreja por abuso sexual

Um garoto de 12 anos denunciou abusos sexuais cometidos pelo próprio padrastro, que também é ex-líder voluntário de uma uma equipe formada por jovens, vinculada a uma igreja evangélica de abrangência mundial. O suspeito também esteve à frente de um grupo de escotismo, do qual a vítima fazia parte, e se relacionou com a mãe da criança durante quatro anos - três deles violentando a vítima. O templo, localizado na Asa Sul, se adiantou e expulsou o homem da congregação.

Segundo a reportagem do Metrópoles, o abusador praticou diversos atos libidinosos, que teriam cessado apenas em outubro deste ano, após o caso se tornar alvo de apuração dentro da própria igreja. O ex-líder do grupo jovem teria cometido os abusos em uma chácara de sua propriedade, situada na zona rural de São Sebastião, onde também ocorriam atividades ligadas ao escotismo. A violência sexual começou quando o menino tinha apenas 9 anos e perdurou até ele completar 12.

A denúncia do garoto foi feita à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Um inquérito foi instaurado, apurado e, logo depois, remetido ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A PCDF não descarta que outras crianças e adolescentes tenham sido abusadas pelo ex-líder do grupo jovem religioso. A corporação espera que pais e parentes de outras possíveis vítimas procurem uma unidade policial ou entrem em contato por meio do Disque-Denúncia (197).