Criança de 10 anos morre após encostar em carro energizado

Uma criança de 10 anos morreu logo após encostar em um veículo que estava energizado. O caso aconteceu na região de Estância 4, Módulo 6, em Planaltina.

Chovia intensamente no momento do acidente. A mãe do garoto e ele teriam saído do carro em que estavam para procurarem abrigo. Entretanto, a criança encostou em um veículo energizado por um fio de alta tensão que caiu durante a chuva.

Testemunhas locais teriam visto o menino tocar no automóvel energizado e caindo imediatamente, já desacordado. A mãe, em desespero, tentou socorrê-lo, mas foi impedida ao ser avisada sobre o risco de também tomar um choque.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e realizou o atendimento à vítima, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O garoto foi transportado ao Hospital Regional de Planaltina, mas não resistiu.

A Neoenergia Brasília - empresa responsável pelo fornecimento elétrico da região - lamentou com pesar o ocorrido e disponibilizou-se a prestar apoio à família.

A polícia segue nas investigações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)