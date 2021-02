Criança com deficiência é encontrada sem roupa e amarrada dentro de barril

Uma criança de três anos, que estava dentro de um barril, foi encontrada e resgatada por policiais militares nesta quinta-feira (25), em São Paulo. A criança estava no andar de cima de uma casa, sem roupas e amarrada. A mãe foi presa.

O conselheiro tutelar Antônio Carlos Cazuza explica que a criança estava vivendo dentro do tambor. De acordo com o conselheiro, um vídeo do local mostrava os maus-tratos. Em posse das imagens, o conselho tutelar imediatamente acionou a Polícia Militar, que encaminhou duas viaturas e registrou o flagrante.

Além dos PMs, três conselheiros foram até a residência. A criança foi vestida pelos policiais e levada para a delegacia. O conselheiro afirma que é uma criança que não se mexe e não chora.

Ainda de acordo com Cazuza, a criança tem deficiência e estava desnutrida.

Com a chegada dos PMs, a mãe ficou assustada, mas não teve nenhum tipo de reação. "A gente nota que ela tem alguma deficiência mental. Uma tia seria responsável por forçá-la a fazer", relatou o conselheiro.

Além da mãe, que foi presa, a Polícia Civil investiga a tia da criança, que seria a responsável por cuidar dela.

A criança será levada para um abrigo da Prefeitura de São Paulo. A Vara da Infância e Juventude deve acompanhar o caso.