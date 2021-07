Criança cai em balde com água e fica desacordada; médicos farão traqueostomia

Um bebê de 11 meses ficou em estado grave após se afogar em um balde. em Piraju (SP). A menina Ana Clara segue hospitalizada desde o dia 29 de junho, quando aconteceu o acidente na casa da cuidadora. As informações foram divulgadas pelo G1 Itapetininga e Região.

Nesta semana, relatou o metalúrgico Paulo Roberto Ramos Andrade, que é pai do bebê, disse que os médicos do Hospital das Clínicas de Botucatu (SP) conversaram com a família sobre o estado de saúde grave da menina Ana Clara e os próximos passos.

“O corpo inteiro está recuperado 100%, da parte da cabeça para baixo já não corre risco de nada. O corpo, o coração, estão perfeitos. O cérebro desinchou, mas por ter ficado sem oxigênio, células do cérebro dela morreram. Ou seja, sem essas células, ela não consegue abrir o ‘olhinho’, mexer o ‘dedinho’, a mão, nada. No momento ela vai ficar dessa forma até Deus entrar com uma providência”, conta o pai.

No dia 29 de junho, os pais haviam saído para trabalhar e a deixado o bebê com a cuidadora. No momento do acidente, a cuidadora estava alimentando outra criança (ela tem uma espécie de creche) e não percebeu o risco de um balde com água no local.

Após o acidente, Ana foi socorrida e, segundo o hospital, chegou ao pronto-socorro com um quadro de parada cardiorrespiratória.

O médico que a atendeu contou ao G1 que ela ficou desacordada por cerca de 15 minutos até ser reanimada. Depois, ela foi transferida ao HC de Botucatu.

Procedimento

A conversa entre equipe médica e pais foi também para pedir autorização para fazer uma traqueostomia na menina.

Segundo o pai, o procedimento também vai auxiliar na alimentação da filha.

“Na mesma hora que preocupa um pouco, porque toda cirurgia pode acontecer um imprevisto, também cremos que vai ser melhor para ela”, comenta o pai.

“Vamos seguir aqui até ela melhorar. Estamos confiantes que Ele vai fazer o milagre. Ela saiu de Piraju praticamente morta, já tinham dado como óbito, então se Deus devolveu um fôlego de vida pra ela. Ele vai fazer a obra por completo.”

Babá

Paulo e a esposa, tem outros dois filhos, de 7 e 16 anos. O pai disse que sempre deixou a filha com a babá e que, no momento, não pretende tomar medidas em relação à profissional.

“Eu sei que acidentes acontecem, apesar de ter sido um descuido. Ela também está sempre perguntando notícias dela, e sempre damos. Nós não pretendemos fazer nada”, completa.