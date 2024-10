Creche conquista a web ao utilizar redes para incentivar a leitura em crianças; confira

A criatividade da creche "Viva Criança", localizada em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, conquistou os internautas nos últimos dias. Em um projeto implementado neste ano, o espaço colocou redes no "cantinho da leitura" dos alunos. A ideia é estimular o hábito da leitura de forma prazerosa, além de ser capaz de afastar os pequenos das telas. Sobre a sombra da árvore, as crianças possuem um local diferenciado para desenvolver suas habilidades afetivas, sociais e cognitivas.

Em vez do uso de carteira escolar, são as redes que preenchem o espaço confortável dos pequenos. Chamado "Redes do Saber", o projeto está tendo uma repercussão bastante positiva que pais de alunos de outras escolas estão pedindo para que a iniciativa alcance outros lugares. Em entrevista ao G1, Geórgia Fontenele, idealizadora do projeto, disse que as 34 creches e pré-escolas do município irão receber a iniciativa.

"Dois, três, quatro e cinco anos. Esse é um período onde a gente tem que ofertar momentos de concentração. Esse momento de leitura, além de ser lúdico, também deve trazer prazer. Às vezes, eles ficam sentados em cadeiras desconfortáveis. Um 'arenga', um puxa para cá, outro puxa para lá. Quantas casas não tem uma cama, mas a pessoa prefere armar rede pra deitar? Essa associação é de prazer, de conhecimento, mas de desenvolvimento também", explicou.