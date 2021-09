Covid-19: Veja o passo a passo para obter o comprovante digital de vacinação

Como uma das estratégias para facilitar o monitoramento da vacinação no país, o Ministério da Saúde criou o aplicativo “Conecte SUS”. Nele, ficam registrados diversos dados e informações relacionadas ao atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O documento, disponível no app e no site Conecte SUS, também será usado para facilitar a entrada em eventos e até em outros países e deve ser baixado por toda a população.

A ideia é que o “Conecte SUS”, além de permitir aos usuários o acompanhamento da imunização, também seja um documento digital para garantir a entrada em estabelecimentos públicos e viagens internacionais. Por isso, ele pode ser baixado por pessoas que não utilizam o SUS. Entre as ferramentas, estão disponibilizadas gratuitamente a Carteira Digital de Vacinação, o Certificado Nacional de Vacinação contra a covid-19 e o Passaporte da vacina.

O cidadão cadastrado poderá consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada. Também ficarão disponíveis informações sobre exames laboratoriais de covid-19, medicamentos, registros de doações de sangue e o acompanhamento da posição na fila de transplantes. Futuramente, mais atualizações serão incluídas.

O app pode ser baixado em aparelhos com o sistema operacional iOS ou Android. Para acessar, é preciso ter uma conta no sistema do Governo Federal.

Veja como obter o comprovante de vacinação digital

Passo 1: Com seu CPF e um e-mail, crie seu acesso no sistema do Governo Federal. Depois, abra o Conecte SUS no celular, informe o número do seu CPF e toque no botão "Avançar". Em seguida, digite sua senha na plataforma e entre;

Passo 2: Toque na opção "Vacinas". Nesse momento, o sistema apresentará uma descrição curta de sua dose da vacina. Toque sobre esse quadro para avançar;

Passo 3: Confira as informações sobre sua vacina e, em seguida, pressione o botão "Certificado de Vacinação". Nesse momento, será emitido o Certificado Nacional de Vacinação covid-19. Selecione o ícone abaixo para emitir o QR Code de validação;

Passo 4: Você pode usar esse código para que seu certificado seja validado por outras pessoas através de um smartphone. Pressione o ícone de compartilhamento, no canto superior direito da tela e o app vai criar um documento PDF do certificado. Para avançar na opção, toque sobre o ícone de seta no canto superior direito da tela;

Passo 5: Use as opções de compartilhamento para apresentar seu certificado para outras pessoas por redes sociais, mensageiros, por e-mail ou para deixar salvo nos documentos do celular (caso precise para algum evento).