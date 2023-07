Covid-19: vacina bivalente obtém registro definitivo e é ampliada para público a partir dos 5 anos

A vacina Comirnaty bivalente contra a covid-19 da Pfizer obteve registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última segunda-feira (24). A atualização amplia o público-alvo do imunizante para a partir dos 5 anos de idade.

A indicação é que o uso seja apenas como reforço, ou seja, a vacina só pode ser aplicada em quem já se vacinou contra a covid-19, com intervalo de no mínimo três meses após a última dose tomada.

A vacina já estava sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS) de forma emergencial para pessoas acima de 12 anos de idade com comorbidade e maiores de 18 anos.

De acordo com a Anvisa, vacinas bivalentes dão maior proteção contra a doença, pois contêm uma mistura de cepas do vírus Sars-CoV-2. A Comirnaty bivalente é elaborada com a variante original, que é a cepa Wuhan, somada a uma variante de circulação mais recente, a cepa Ômicron.

No cenário internacional de regulação, a Comirnaty bivalente já tem uso autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA) e pela agência reguladora dos Estados Unidos (Food and Drug Administration – FDA).