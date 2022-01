Covid-19: Primeira morte por Ômicron é confirmada no Brasil

O Brasil registrou nesta quinta-feira (6) a primeira morte causada pela variante Ômicron da covid-19. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

A vítima, um homem de 68 anos, estava internado e era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Ele estava vacinado com as duas doses do imunizante contra a covid-19 e a dose de reforço. As informações são do UOL.

A vítima teve contato com uma pessoa que havia testado positivo para a doença. A infecção dessa pessoa pela variante também já havia sido confirmada.