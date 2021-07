Corpos são encontrados jogados em calçada

Dois homens foram encontrados mortos e com os corpos estirados em uma calçada no bairro de Lagoinha, no Rio de Janeiro, na manhã do último sábado (24). A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares e constatou as mortes. O local foi isolado e a perícia foi acionada, assim como a Divisão de Homicídios (DH). As informações são do Metrópoles.

Os policiais civis também foram chamados ao local e imagens das câmeras de segurança foram coletadas. Nos próximos dias, testemunhas serão ouvidas.