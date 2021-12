Corpos de cabeça para baixo são encontrados em covas e assustam moradores

Dois corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (15) em covas rasas. Não se sabe a identidade nem o sexo das vítimas, mas era possível notar que estavam enterradas de cabeça para baixo. A cena impressionou e causou espanto. As informações são do Portal Holanda.

O crime aconteceu na região do bairro Lago Azul, em Manaus. A polícia foi acionada para ir até o local. Os agentes informaram que os corpos foram achados por uma equipe de topógrafos que trabalhava no ramal do Acará.

A área é de difícil acesso, por conter muita mata. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer a averiguação. Segundo eles, até um abrigo foi achado em um trecho do local. Veja:

Cova (Reprodução: Divulgação) (Reprodução: Divulgação) (Reprodução: Divulgação) (Reprodução: Divulgação)

Os trabalhos de resgate dos corpos e perícia ainda estão acontecendo. A polícia isolou o perímetro e irá investigar o caso.