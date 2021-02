Corpo é encontrado no terraço de prédio público; lesões podem indicar homicídio

O cadáver de um homem foi encontrado, nesta terça-feira (9), no terraço da sede da prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, a vítima foi encontrada sem vida no edifício anexo ao da administração municipal.

Acionada para o local, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que os policiais se depararam com um homem em óbito. Em seguida, a área foi isolada e a perícia acionada.

A suspeita inicial era de que a vítima teria cometido suicídio. No entanto, as lesões no cadáver podem indicar um assassinato.

A Delegacia de Homicídios do Rio vai investigar o caso.