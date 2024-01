Corpo é encontrado em Ubatuba e a suspeita é de que seja de uma das jovens desaparecidas em rio

Um corpo foi encontrado no mar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24). O Grupamento de Bombeiros Marítimo suspeita que seja de uma das jovens que desapareceram ao tentar atravessar o rio Puruba, na última terça-feira (23).

Desde ontem (23), bombeiros fazem buscas por uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 20, e as características do corpo batem com a vítima de 20 anos. No entanto, nada foi confirmado até o momento.

VEJA MAIS

Buscas

Os bombeiros iniciaram as buscas pelas jovens desaparecidas no mesmo dia do ocorrido, na terça-feira (23), mas precisaram paralisar os trabalhos no fim da tarde por conta da falta de visibilidade causada pelas chuvas.

O GBMar informou que o tio de uma das vítimas relatou que as duas entraram na água para atravessar o rio. Quando ele percebeu, elas estavam sendo arrastadas pela correnteza.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com